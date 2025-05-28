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01:12, 28 мая 2025Мир

В Госдепе заявили о беспокойстве США из-за ответных ударов России по Украине

Представитель Госдепа Брюс: США озабочены ответными ударами РФ по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
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Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Соединенные Штаты обеспокоены последними ответными ударами России по Украине. Об этом заявила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс, пишет РИА Новости.

«Особую обеспокоенность президента (США Дональда Трампа — "Лента.ру") и всех нас вызывают атаки, в результате которых на Украине гибнут мирные жители … Мы призываем к сдержанности и просим все стороны избегать дальнейшей эскалации», — призвала она в ходе брифинга.

В свою очередь, генсек ООН Антониу Гутерреш отреагировал на сообщения об атаках беспилотников Вооруженных сил Украины по мирным жителям в России. При этом он осудил и массированные атаки ВС РФ на территорию Украины в прошедшие выходные, которые «привели к многочисленным жертвам среди гражданского населения».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что ответные удары Вооруженных сил России после атак Киева на гражданскую инфраструктуру РФ естественны. По его словам, Киев «прекрасно знает», что Россия наносила удары исключительно по военным объектам и объектам, которые используются Вооруженными силами Украины

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