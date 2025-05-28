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01:17, 28 мая 2025Россия

Слуцкий уличил Киев в нежелании завершить конфликт

Слуцкий: Киев не заинтересован в скором завершении конфликта
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетЗавершение конфликта на Украине

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Украина не заинтересована в скором и успешном завершении переговоров по урегулированию конфликта. В нежелании завершить конфликт Киев уличил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

«Киев не заинтересован в скором и успешном завершении переговорного процесса. И это лишний раз подтверждает террористическая риторика укрофюрера, спровоцированная в немалой степени активностью европейской партии войны», — написал Слуцкий.

Депутат отметил, что поведение Украины и есть «реальная игра с огнем». Слуцкий призвал Вашингтон осознать это, а не «впадать в эмоции посредством соцсетей».

Ранее Зеленский пригрозил России ответом на удары по стране. «Это будет. Ударные дроны, перехватчики, крылатые ракеты, украинская баллистика — ключевые элементы», — сказал он.

До того Дональд Трамп обратился к российскому коллеге, пригрозив, что тот «играет с огнем». По мнению политика, то, что он стал президентом США после Джо Байдена, спасло Россию от неких «действительно очень плохих вещей».

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