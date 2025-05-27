«Он играет с огнем!» Трамп обратился к Путину и заявил, что спас Россию от очень плохих вещей

Трамп заявил, что Путин играет с огнем, и пригрозил РФ

Президент США Дональд Трамп обратился к российскому коллеге, пригрозив, что тот «играет с огнем». По мнению главы Белого дома, то, что он стал президентом США после своего предшественника Джо Байдена, спасло Россию от неких «действительно очень плохих вещей».

Чего [президент России] Владимир Путин не сознает, так это того факта, что если бы не я, то с Россией уже бы произошло много очень плохих вещей президента Дональд Трамп президент США

Трамп начал критиковать действия Путина

Накануне Трамп заявил, что недоволен действиями своего коллеги в последние дни. По его мнению, сейчас с Путиным «что-то случилось».

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Особое недовольство он высказал насчет ударов по территории Украины — в частности, одного из самых масштабных налетов с начала конфликта, о котором сообщалось 24 мая. «Мы в середине переговоров и он посылает ракеты», — указал Трамп.

При этом, вероятно, указанная атака была ответом на действия Киева, который ударил по России. В связи с этим президента США также спросили, есть ли связь с «переменой в характере Путина» и тем, что он сам оказался в эпицентре атаки украинских дронов в Курской области. «Я не знаю. Я об этом не слышал», — ответил политик.

Позже также стало известно, что Трамп захотел ввести санкции против РФ из-за решений ее президента. Их цель --побудить Москву согласиться на 30-дневное перемирие.

Высказывания Трампа в Кремле сочли результатом эмоциональной перегрузки американского главы. Пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркнул, что президент РФ принимает решения, которые необходимы для безопасности страны.

Риск ухудшения двусторонних отношений остается

Об этом высказался сенатор Совфеда Андрей Климов, который отметил, что число желающих внести раскол между Москвой и Вашингтоном растет, однако глава Белого дома все еще открыт к диалогу.

«Трамп уже вводил санкции против России, ничего нового тут нет. Он же подписал закон об использовании санкций против противников США, так что особых иллюзий тут питать не нужно», — указал он, добавив, что при этом, пока Трамп делает шаги доя нормализации отношений, его позиция будет значительно отличаться от предшественников, не желавших говорить с Россией.

В свою очередь, политолог Станислав Ткаченко подчеркнул, что Трамп может вернуться к заданному Байденом курсу по Украине и вновь сделать США прямым участником украинского конфликта. Однако, несмотря на резкие заявления, нынешний американский президент не предпринимает критических решений, включая поставки вооружения Киеву на безвозмездной основе.