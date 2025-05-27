Трампу предрекли возвращение к курсу Байдена по Украине

Политолог Ткаченко: Трамп может снова сделать США прямым участником конфликта

Политолог Станислав Ткаченко, комментируя недовольство американского лидера Дональда Трампа действиями России на Украине, заявил, что глава США может вернуться к курсу, заданному его предшественником Джо Байденом. Свое мнение он высказал в беседе с газетой «Взгляд».

«Изменение в динамике боевых действий и успехи Российской армии вынуждают Брюссель и Киев сильнее прежнего просить о помощи Соединенные Штаты, и Трамп вынужден реагировать на это. Отсюда довольно острые заявления в информационном пространстве», — пояснил политолог.

Он указал, что в этой связи Трамп рискует вернуть Вашингтон в состояние прямого участника украинского конфликта, однако пока американский глава продолжает с этим бороться. Ткаченко подчеркнул, что об этом, как минимум, свидетельствует отказ Трампа от безвозмездного выделения Киеву вооружения.

Ранее стало известно, что Трамп намерен ввести новые санкции против России на этой неделе. Сообщалось, что президента США разочарован действиями своего российского коллеги Владимира Путина и медленным ходом переговоров по Украине.