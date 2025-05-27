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12:14, 27 мая 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о рисках ухудшения отношений с США

Сенатор Климов: Растет число желающих внести раскол между Москвой и Вашингтоном
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Риск ухудшения отношений с США и новых санкций против России остается, но пока новая администрация во главе с президентом Дональдом Трампом кажется значительно более открытой к диалогу, заметил в разговоре с «Лентой.ру» сенатор Совфеда Андрей Климов.

«Трамп уже вводил санкции против России, ничего нового тут нет. Он же подписал закон об использовании санкций против противников США, так что особых иллюзий тут питать не нужно, — сказал политик. — Но, пока Трамп и его команда делают все шаги, способствующие нормализации хотя бы дипломатических отношений между нашими государствами, его позиция будет значительно отличаться от предшественников, которые не хотели говорить с Россией».

Климов также указал на заметный рост числа желающих внести раскол между Москвой и Вашингтоном. Он призвал аккуратнее относиться к заявлениям западных изданий и политиков, чтобы этого не допустить.

«Нужно сохранить ростки возможной нормализации отношений. И я бы призвал всех сосредоточиться на движении вперед», — заключил Климов.

Ранее сообщалось, что Трамп намерен ввести новые санкции против России на этой неделе. Утверждается, что Трамп разочарован действиями президента РФ Владимира Путина и медленным ходом переговоров по Украине.

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