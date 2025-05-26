Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:55, 26 мая 2025Мир

Песков объяснил слова Трампа о Путине «эмоциональной перегрузкой»

Песков: Слова Трампа об ударах по Украине связаны с эмоциональной перегрузкой
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Слова президента США Дональда Трампа о недовольстве действиями президента России Владимира Путина и ударами Воздушно-космических сил (ВКС) РФ по объектам на Украине связаны с «эмоциональной перегрузкой». Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Конечно, это очень ответственный момент, который связан, конечно, с эмоциональной перегрузкой всех абсолютно и с эмоциональными реакциями», — отметил представитель Кремля, говоря о начале переговорного процесса.

Песков подчеркнул, что Москва внимательно отслеживает все реакции, а российский лидер принимает решения, которые необходимы для безопасности страны.

Ранее Трамп заявил, что недоволен действиями президента России Владимира Путина. Глава Белого дома выразил особенное недовольство ночными ударами по Украине, в результате которых Киев подвергся одному из самых масштабных налетов с начала конфликта.

До этого президент России Владимир Путин в разговоре с главой Беловского района Курской области Николаем Волобуевым, который попал под обстрел Вооруженных сил Украины, пообещал ответ на атаки Киева.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о небывалой огневой активности России на одном направлении

    Норвежская лыжница-чемпионка не выступит на Олимпиаде-2026

    В ВСУ признали неспособность защитить Киев

    Крупнейшая нефтедобывающая компания мира задумалась о продаже активов

    Россияне потеряли интерес к одному виду кредитов

    Дыру размером с кулак нашли на животе курского пенсионера после расправы ВСУ

    Раскрыта правильная стратегия борьбы с перхотью

    Режиссер «Вызова» ответил на вопрос о второй части фильма

    Сайт «Царьграда» заблокировали в Азербайджане

    Зима внезапно вернулась в несколько российских регионов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости