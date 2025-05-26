Песков объяснил слова Трампа о Путине «эмоциональной перегрузкой»

Песков: Слова Трампа об ударах по Украине связаны с эмоциональной перегрузкой

Слова президента США Дональда Трампа о недовольстве действиями президента России Владимира Путина и ударами Воздушно-космических сил (ВКС) РФ по объектам на Украине связаны с «эмоциональной перегрузкой». Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Конечно, это очень ответственный момент, который связан, конечно, с эмоциональной перегрузкой всех абсолютно и с эмоциональными реакциями», — отметил представитель Кремля, говоря о начале переговорного процесса.

Песков подчеркнул, что Москва внимательно отслеживает все реакции, а российский лидер принимает решения, которые необходимы для безопасности страны.

Ранее Трамп заявил, что недоволен действиями президента России Владимира Путина. Глава Белого дома выразил особенное недовольство ночными ударами по Украине, в результате которых Киев подвергся одному из самых масштабных налетов с начала конфликта.

До этого президент России Владимир Путин в разговоре с главой Беловского района Курской области Николаем Волобуевым, который попал под обстрел Вооруженных сил Украины, пообещал ответ на атаки Киева.