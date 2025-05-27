В Кремле пригрозили Киеву за хулиганство дронами

Президент России Владимир Путин четко обозначил позицию по поводу атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территорию страны, дав понять, что подобные действия не останутся без ответа. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Наш президент четко дал понять, что никто не может просто так "беспилотниками хулиганить" у нас в России. Будете хулиганить — будете получать», — сказал представитель Кремля.
Ранее координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что Вооруженные силы России нанесли удар по команде украинских операторов дронов у аэропорта в Харьковской области.
До этого сообщалось, что Воронежская область подверглась атаке беспилотников.