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10:37, 27 мая 2025Бывший СССР

В подполье рассказали о поражении команды дроноводов ВСУ

Лебедев: ВС России нанесли удар по команде дроноводов ВСУ
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по команде дроноводов Вооруженных сил Украины (ВСУ) у аэропорта в Харьковской области. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По его информации, поступают сообщения об ударе по району аэропорта в городе Чугуев. Он рассказал, что также от ударов сгорел ангар с множеством беспилотников разных видов. Лебедев добавил, что также под огонь могли попасть некоторые вертолеты ВСУ и иностранные наемники.

Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал, что Киев увеличил число ударов дронами самолетного типа. Он добавил, что 21 и 22 мая над российскими регионами системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 485 беспилотников различных типов, 63 из них летели над Московской областью.

До этого стало известно, что Россия сумела значительно обогнать Украину в разработке и массовом производстве оптоволоконных дронов. Беспилотники управляются через тонкие оптоволоконные кабели — это исключает возможность их глушения или перехвата сигнала.

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