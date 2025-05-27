Мирошник: ВСУ на минувшей неделе увеличили число ударов дронами самолетного типа

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на прошлой неделе существенно увеличили число дронов самолетного типа. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, передает РИА Новости.

Он рассказал, что такие дроны используются для нанесения ударов по гражданским объектам на значительном удалении от линии боевого соприкосновения. Мирошник добавил, что 21 и 22 мая над российскими регионами системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 485 беспилотников различных типов, 63 из них летели над Московской областью.

Ранее беспилотник пытался атаковать Москву в ночь с 24 на 25 мая, дрон был сбит на подлете ПВО.

До этого стало известно, что операторы беспилотников ВСУ являются ключевыми целями для Вооруженных сил России. Российские дроны-разведчики вычисляют их и наносят удары авиабомбами, артиллерией или ударными беспилотниками.