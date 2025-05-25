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03:35, 25 мая 2025Россия

Еще один беспилотник пытался атаковать Москву

Собянин: Силы ПВО Минобороны России уничтожили еще 1 летевший на Москву дрон
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Andrey Titov / Global Look Press

Еще дин беспилотник пытался атаковать Москву в ночь с 24 на 25 мая, дрон был сбит на подлете силами противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Эта попытка атаковать Москву стала 12 за ночь.

До этого в Минобороны раскрыли, что с 20:00 мск 24 мая до 00:00 25 мая в небе над российскими регионами было уничтожено или перехвачено 95 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Помимо столицы, украинские дроны пытались атаковать Крым, Тульскую, Калужскую, Орловскую, Курскую, Белгородскую и Брянскую области.

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