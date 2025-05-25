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01:14, 25 мая 2025Россия

Силы ПВО за четыре часа ликвидировали 95 дронов ВСУ над регионами России

В Минобороны заявили, что силы ПВО вечером уничтожили 95 дронов ВСУ над Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за четыре часа уничтожили 95 украинских беспилотника (БПЛА) в небе над регионами России. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Как говорится в сводке, с 20:00 мск 24 мая до 00:00 25 мая российской стороной было уничтожено и перехвачено 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Также уточняется, что 30 дронов сбиты над территорией Брянской области, 20 — над Белгородской, 17 — над Курской, 16 — над Орловской, а также пять — в небе над Калужской и четыре — над Тульской областями.

Также два беспилотника были уничтожены в небе над Московским регионом и один — над территорией Крыма.

Ранее сообщалось о сбитых на подлете к Москве беспилотниках противника. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин в соцсетях, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Накануне сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны сбили украинский самолет МиГ-29. Также далось уничтожить три управляемые авиационные бомбы JDAM и семь реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS.

До этого стало известно о ночной комбинированной атаке по территории Украины в ночь на 22 мая. Так, под удар попали объекты на территории Донбасса, Запорожской и Херсонской областей

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