Российские средства ПВО сбили украинский МиГ-29

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский самолет МиГ-29. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.
Кроме того, по данным ведомства, удалось уничтожить три управляемые авиационные бомбы JDAM и семь реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS.
Также российские силы ПВО подбили 174 украинских беспилотных летательных аппарата.
До этого в Минобороны отчитались, что за полчаса над Белгородской областью удалось перехватить 10 беспилотников.
Иных сведений о произошедшем в российском оборонном ведомстве не привели.
Еще раньше губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в Шебекино украинский беспилотник атаковал автобус.