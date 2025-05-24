Российские средства ПВО сбили украинский МиГ-29

Минобороны: Российские средства ПВО сбили украинский самолет МиГ-29

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский самолет МиГ-29. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

Кроме того, по данным ведомства, удалось уничтожить три управляемые авиационные бомбы JDAM и семь реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS.

Также российские силы ПВО подбили 174 украинских беспилотных летательных аппарата.

До этого в Минобороны отчитались, что за полчаса над Белгородской областью удалось перехватить 10 беспилотников.

Иных сведений о произошедшем в российском оборонном ведомстве не привели.

Еще раньше губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в Шебекино украинский беспилотник атаковал автобус.