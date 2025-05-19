ВСУ ударили по автобусу в российском регионе

Белгородский губернатор Гладков: В Шебекино беспилотник ВСУ атаковал автобус

В Шебекино Белгородской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по автобусу. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Ранен водитель. Пострадавшего мужчину с ранениями в области живота и ног бойцы самообороны доставляют в Шебекинскую ЦРБ. Повреждены два транспортных средства», — написал Гладков.

Данных о том, в каком состоянии находится пострадавший, губернатор не привел. Другой информации о ситуации он также не сообщил.

В ночь на понедельник, 19 мая, ВСУ выпустили по России более трех десятков беспилотников. Один из них сбили над Белгородской областью, восемь — над Брянской областью, 26 — над Крымом.