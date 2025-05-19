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07:17, 19 мая 2025Россия

Украина за ночь выпустила по России свыше трех десятков беспилотников

Минобороны: Силы ПВО сбили 35 БПЛА над Крымом, Брянской и Белгородской областью
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Власов Сергей / Globallook Press

В ночь на понедельник, 19 мая, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России свыше трех десятков беспилотников. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По информации ведомства, всего за ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 35 летательных аппаратов. Больше всего беспилотников — 26 — сбили над Крымом.

Еще восемь украинских беспилотников сбили над Брянской областью, один — над Белгородской областью. Других данных о ситуации в ведомстве не привели.

Днем ранее, 18 мая, в небе над Белгородской областью уничтожили четыре украинских беспилотника. За ночь того же дня сообщалось о перехвате над регионом 14 летательных аппаратов.

ЖЗЛ
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