В Минобороны назвали число перехваченных над Белгородской областью БПЛА

Минобороны: За полчаса над Белгородской областью перехватили 10 БПЛА

За полчаса над Белгородской областью удалось перехватить 10 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Такое число назвали в Минобороны России. Подробности приводятся в Telegram-канале ведомства.

В Минобороны уточнили, что дроны были перехвачены средствами противовоздушной обороны (ПВО) в период с 8:00 до 8:30. Сбитые устройства относились к самолетному типу.

Иных сведений о произошедшем в российском оборонном ведомстве не привели.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в Шебекино украинский беспилотник атаковал автобус.

Тогда ранения получил водитель, его доставили в больницу для оказания всей необходимой помощи.

Еще раньше Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России более трех десятков беспилотников.