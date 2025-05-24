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09:13, 24 мая 2025Россия

В Минобороны назвали число перехваченных над Белгородской областью БПЛА

Минобороны: За полчаса над Белгородской областью перехватили 10 БПЛА
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

За полчаса над Белгородской областью удалось перехватить 10 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Такое число назвали в Минобороны России. Подробности приводятся в Telegram-канале ведомства.

В Минобороны уточнили, что дроны были перехвачены средствами противовоздушной обороны (ПВО) в период с 8:00 до 8:30. Сбитые устройства относились к самолетному типу.

Иных сведений о произошедшем в российском оборонном ведомстве не привели.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в Шебекино украинский беспилотник атаковал автобус.

Тогда ранения получил водитель, его доставили в больницу для оказания всей необходимой помощи.

Еще раньше Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России более трех десятков беспилотников.

ЖЗЛ
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