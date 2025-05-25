Система ПВО сбила еще один летевший на Москву БПЛА

Собянин: Система ПВО сбила еще 1 БПЛА, летевший на Москву

Система противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 25 мая сбила еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший на российскую столицу. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Силами ПВО Минобороны уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.

Ранее мэр Москвы сообщил о трех сбитых БПЛА, которые летели в сторону российской столицы. На месте падения обломков работали сотрудники экстренных служб.