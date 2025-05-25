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00:44, 25 мая 2025Россия

Еще три БПЛА уничтожили на подлете к Москве

Собянин заявил об отражении атаки еще трех украинских БПЛА
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Еще три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) уничтожили на подлете к Москве. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Перед этим жители подмосковного Домодедово сообщали об уничтожение трех дронов в небе над городом.

Ранее в Министерство обороны отчитались, что за полчаса над Белгородской областью удалось перехватить десять беспилотных летательных аппаратов.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в Шебекино украинский беспилотник атаковал автобус.

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