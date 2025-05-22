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16:31, 22 мая 2025Бывший СССР

На Украине рассказали о приоритетных целях ВС России

«Страна.ua»: Операторы дронов ВСУ являются приоритетными целями для ВС России
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) являются ключевыми целями для Вооруженных сил (ВС) России. Об этом рассказало издание «Страна.ua».

По его данным, большая часть операторов БПЛА ВСУ работает в ближнем тылу. Российские дроны-разведчики вычисляют их и наносят удары авиабомбами, артиллерией или ударными беспилотниками. Операторы украинских аппаратов вынуждены часто перемещаться, из-за чего их время «охоты» сократилось в разы по сравнению с 2024 годом, отметило СМИ.

Ранее было раскрыто место запуска атаковавших Россию ночью дронов ВСУ. Они запускались из Сумской области.

До этого бывший депутат Верховной Рады Украины и военнослужащий ВСУ Егор Фирсов рассказал об увеличении количества российских БПЛА в сотни раз. Он добавил, что военные ВС России развиваются и в использовании систем радиоэлектронной борьбы, заглушая украинские дроны.

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