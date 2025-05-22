Раскрыто место запуска атаковавших Россию ночью дронов ВСУ

Shot: Атаковавшие Россию ночью дроны ВСУ запущены из Сумской области

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ), атаковавшие регионы России в ночь на 22 мая, запускались из Сумской области. Данные об этом раскрыл Shot в Telegram.

По информации издания, украинские военные использовали тяжелые дроны-камикадзе «Лютый», оснащенные осколочно-фугасными бомбами, часть из которых была кустарной сборки.

Ранее Минобороны России отчиталось, что 00:00 до 5:30 по московскому времени средства противовоздушной обороны сбили 105 украинских беспилотников ВСУ. 35 из них уничтожены над Московским регионом. Еще 14 поражены над Орловской областью, 12 — над Курской, 11 — над Белгородской, 10 — над Тульской, 9 — над Калужской, 7 — над Воронежской, по 3 — над Липецкой и Смоленской, 1 — над Брянской областью

В Туле обломки беспилотника со взрывчаткой упали возле физкультурно-оздоровительного комплекса. По словам губернатора региона Дмитрия Миляева, одна из частей дрона может содержать взрывчатые вещества. На месте работают оперативные службы.