В Туле обломки дрона со взрывчаткой упали возле физкультурно-оздоровительного комплекса

Губернатор Миляев: Обломки дрона ВСУ со взрывчаткой упали возле ФОКа в Туле

Обломки беспилотника со взрывчаткой упали возле физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) «Оружейник» на улице Кутузова в Туле. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в Telegram-канале.

«Предположительно одна из частей [беспилотника] может содержать взрывчатые вещества. На месте работают оперативные службы», — написал губернатор.

По его словам, в целях безопасности территория на участке улицы Кутузова от улицы Рихарда Зорге до Загородного проезда оцеплена оперативными службами. В связи с этом глава региона призвал выбирать другие маршруты следования.

Ранее в сети появились кадры момента уничтожения беспилотника над Тульской областью. На них видна световая вспышка, за которой следует взрыв. Также жители поделились видеозаписи со звуками мощных взрывов.

В ночь на четверг, 22 мая, ВСУ атаковали Тульскую область десятью волнами беспилотников. Как сообщал губернатор Дмитрий Миляев, два человека пострадали, один из дронов врезался в крышу многоквартирного дома в Туле.