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07:18, 22 мая 2025Россия

Появились кадры из атакованной десяти волнами дронов ВСУ Тульской области

Появились кадры момента уничтожения беспилотника ВСУ над Тульской областью
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры из Тульской области, которая попала под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах слышен грохот, который не сопровождается какими-либо световыми вспышками. Звуков пролета беспилотника также не слышно.

Ранее в сети появились кадры момента уничтожения беспилотника над Тульской областью. На них видна световая вспышка, за которой следует взрыв.

В ночь на четверг, 22 мая, ВСУ атаковали Тульскую область десятью волнами беспилотников. Как сообщал губернатор Дмитрий Миляев, два человека пострадали, один из дронов врезался в крышу многоквартирного дома в Туле.

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