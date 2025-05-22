Появились кадры из атакованной десяти волнами дронов ВСУ Тульской области

Появились кадры момента уничтожения беспилотника ВСУ над Тульской областью

В сети появились кадры из Тульской области, которая попала под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах слышен грохот, который не сопровождается какими-либо световыми вспышками. Звуков пролета беспилотника также не слышно.

Ранее в сети появились кадры момента уничтожения беспилотника над Тульской областью. На них видна световая вспышка, за которой следует взрыв.

В ночь на четверг, 22 мая, ВСУ атаковали Тульскую область десятью волнами беспилотников. Как сообщал губернатор Дмитрий Миляев, два человека пострадали, один из дронов врезался в крышу многоквартирного дома в Туле.