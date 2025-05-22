Два человека пострадали в результате атаки БПЛА в Тульской области

Губернатор Миляев: В результате атаки БПЛА пострадали 2 человека

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) пострадали два человека, жертв нет. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают уже десятую волну атаки дронов. На месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб.

«Один из беспилотников врезался в крышу многокватирного дома в Пролетарском округе города Тулы. Также в результате падения обломков БПЛА повреждения получили жилые и нежилые здания еще по ряду адресов в областной столице», — написал губернатор.

Ранее жители Новомосковска Тульской области сообщили о том, что в небе над городом прозвучало 19 взрывов.