Появились подробности атаки БПЛА Новомосковска

Жители Новомосковска насчитали 19 взрывов при отражении атаки БПЛА

Во время отражения системой противовоздушной обороны (ПВО) атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Новомосковске насчитали 19 взрывов. Подробности сообщило издание Baza в своем Telegram-канале.

Отмечается, что звуки взрывов и вспышки в небе попали на камеры домофонов.

Ранее жители Новомосковска сообщали, что громкие звуки были слышны в нескольких частях города. Другие подробности в тот момент были неизвестны.

Кроме того, не менее пяти взрывов произошло в районе аэродрома Кубинка в Подмосковье. Очевидцы сообщили, что характерные звуки были слышны в районе 3:30 по мск.