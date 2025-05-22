Появились подробности атаки БПЛА Новомосковска

Во время отражения системой противовоздушной обороны (ПВО) атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Новомосковске насчитали 19 взрывов. Подробности сообщило издание Baza в своем Telegram-канале.
Отмечается, что звуки взрывов и вспышки в небе попали на камеры домофонов.
Ранее жители Новомосковска сообщали, что громкие звуки были слышны в нескольких частях города. Другие подробности в тот момент были неизвестны.
Кроме того, не менее пяти взрывов произошло в районе аэродрома Кубинка в Подмосковье. Очевидцы сообщили, что характерные звуки были слышны в районе 3:30 по мск.