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04:27, 22 мая 2025Россия

Появились подробности атаки БПЛА Новомосковска

Жители Новомосковска насчитали 19 взрывов при отражении атаки БПЛА
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Во время отражения системой противовоздушной обороны (ПВО) атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Новомосковске насчитали 19 взрывов. Подробности сообщило издание Baza в своем Telegram-канале.

Отмечается, что звуки взрывов и вспышки в небе попали на камеры домофонов.

Ранее жители Новомосковска сообщали, что громкие звуки были слышны в нескольких частях города. Другие подробности в тот момент были неизвестны.

Кроме того, не менее пяти взрывов произошло в районе аэродрома Кубинка в Подмосковье. Очевидцы сообщили, что характерные звуки были слышны в районе 3:30 по мск.

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