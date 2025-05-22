Опубликовано видео уничтожения БПЛА над Тульской областью

Момент уничтожения украинского БПЛА в небе над Тульской областью попал на видео

Момент уничтожения украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в небе над Тульской областью попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал Shot.

Глава региона Дмитрий Миляев сообщил об отражении воздушной атаки и падении обломков беспилотника в Туле. Отмечается, что пострадавших нет. В области сохраняется опасность атаки БПЛА.

По данным SHOT, с 03:00 жители Тулы насчитали еще несколько взрывов в небе над городом.

Ранее система противовоздушной обороны (ПВО) сбила еще четыре беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших в сторону столицы.