Система ПВО сбила еще четыре летевших в сторону Москвы БПЛА

Собянин: Система ПВО сбила еще 4 БПЛА, летевших на Москву

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила еще четыре беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших в сторону столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Сбито еще четыре беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.

Часом ранее система ПВО сбила еще один летевший на Москву беспилотник.

Кроме того, в течение 21 мая мэр Москвы неоднократно сообщал о поражении летевших в сторону столицы дронов.