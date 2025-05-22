Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:49, 22 мая 2025Россия

Система ПВО сбила еще четыре летевших в сторону Москвы БПЛА

Собянин: Система ПВО сбила еще 4 БПЛА, летевших на Москву
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила еще четыре беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших в сторону столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Сбито еще четыре беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.

Часом ранее система ПВО сбила еще один летевший на Москву беспилотник.

Кроме того, в течение 21 мая мэр Москвы неоднократно сообщал о поражении летевших в сторону столицы дронов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил об отсутствии сигналов от России о прекращении огня

    В районе аэродрома Кубинка прогремели взрывы

    Алаудинов рассказал об украинцах в рядах спецназа «Ахмат»

    Опубликовано видео уничтожения БПЛА над Тульской областью

    Полицейские выловили из водохранилища бочку с загадочными останками

    Бастрыкин заявил о переизбытке насилия на телевидении и в интернете

    Американский сенатор выступил с предупреждением Китаю из-за решений Путина по Украине

    Система ПВО сбила еще четыре летевших в сторону Москвы БПЛА

    Причину ненависти Европы к России раскрыли

    Генерал-полковника Мордвичева назначили главкомом Сухопутными войсками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости