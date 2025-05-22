Система ПВО сбила еще четыре летевших в сторону Москвы БПЛА

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила еще четыре беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших в сторону столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Сбито еще четыре беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.
Часом ранее система ПВО сбила еще один летевший на Москву беспилотник.
Кроме того, в течение 21 мая мэр Москвы неоднократно сообщал о поражении летевших в сторону столицы дронов.