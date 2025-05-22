Собянин сообщил еще об одном сбитом БПЛА

Собянин: Средства ПВО сбили еще один БПЛА, летевший на Москву

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший в сторону столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Силами ПВО Минобороны сбит ещё один беспилотник, летевший на Москву», — написал глава города. Другие подробности не сообщаются.

В течение 21 мая мэр российской столицы уже неоднократно сообщал о сбитых дронах ВСУ, направлявшихся в сторону Москвы. В последний раз глава города сообщил о поражении БПЛА в районе 23 часов.