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01:57, 22 мая 2025Россия

Собянин сообщил еще об одном сбитом БПЛА

Собянин: Средства ПВО сбили еще один БПЛА, летевший на Москву
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший в сторону столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Силами ПВО Минобороны сбит ещё один беспилотник, летевший на Москву», — написал глава города. Другие подробности не сообщаются.

В течение 21 мая мэр российской столицы уже неоднократно сообщал о сбитых дронах ВСУ, направлявшихся в сторону Москвы. В последний раз глава города сообщил о поражении БПЛА в районе 23 часов.

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