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18:49, 21 мая 2025Россия

Собянин сообщил об отражении еще одной атаки ВСУ на Москву

Мэр Москвы Собянин сообщил, что средства ПВО уничтожили еще два БПЛА
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще два летевших на Москву беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об отражении атаки сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.

Сообщение о первом сбитом дроне градоначальник опубликовал в 18:43, о втором — в 18:48. Информацию о районе уничтожения дронов и возможных последствиях на земле Собянин не раскрыл.

Ранее мэр рассказал о поражении системой ПВО сразу семи украинских беспилотников. На местах падения их обломков работают экстренные службы.

Российские военные отражают атаки ВСУ на столицу с утра 21 мая. По неподтвержденной официально информации, для атаки украинские военные использовали в том числе тяжелые дроны-камикадзе типа «Лютый». В сети также появились кадры уничтожения двух беспилотников — над городом Видное и над Подольском.

В подмосковном Домодедове обломки дрона упали на территории детского сада «Василек», образовав воронку. Как сообщила глава Домодедовского городского округа Евгения Хрусталева, пострадавших и разрушений нет. Дети и воспитатели эвакуировались в подвал здания.

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