Появились кадры с воронкой на месте падения обломков БПЛА возле детсада в Подмосковье

Опубликовано видео с места падения обломков БПЛА у детсада в Домодедове

В сети появилось видео с места падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на территории детсада в подмосковном Домодедове. Ролик опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На кадрах видно воронку диаметром в районе двух метров и глубиной около одного метра. Самих обломков беспилотника не видно. Судя по кадрам, здание детского сада и место падения дрона разделяет пешеходная дорожка и небольшой участок газона.

Как сообщила изданию уполномоченный по правам ребенка Ксения Мишонова, в момент падения обломков в дошкольном учреждении находились 98 детей. «Сейчас малыши переданы родителям. Территория оцеплена, работают саперы и правоохранительные органы», — сказала она.

Ранее о падении фрагмента беспилотника на территории детского сада «Василек» сообщила глава Домодедовского городского округа Евгения Хрусталева. По ее словам, пострадавших и разрушений нет. Дети и воспитатели эвакуировались в подвал здания.

Как до этого сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, днем 21 средства ПВО уничтожили три летевших на столицу беспилотника. Информацию о районах падения обломков и возможных последствиях на земле он не раскрыл, однако подчеркнул, что на местах работают специалисты экстренных служб.

По неподтвержденной официально информации, для атаки Вооруженные силы Украины использовали тяжелые дроны-камикадзе типа «Лютый». В сети также появились кадры уничтожения двух беспилотников — над городом Видное и над Подольском.