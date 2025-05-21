Появились новые кадры с уничтожением беспилотника ВСУ в Подмосковье

Mash опубликовал видео уничтожения беспилотника ВСУ над Подольском

В сети появилось новое видео с уничтожением еще одного беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Подмосковье. Ролик опубликовал Mash в Telegram.

Кадры, как утверждаются, сняты над Подольском в районе 12:00. На них видно летящий в небе дрон, который взрывается после попадания в него системы противовоздушной обороны (ПВО).

Как пишет издание со ссылкой на жителей Подмосковья, атака беспилотников продолжается.

Ранее в сети появилось видео с уничтожением тяжелого беспилотника ВСУ «Лютый» в районе подмосковного Видного. На кадрах запечатлен взрыв дрона-камикадзе.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, средства ПВО уничтожили три летевших на столицу беспилотника. Информацию о районах падения обломков и возможных последствиях на земле он не раскрыл, однако подчеркнул, что на местах работают специалисты экстренных служб.