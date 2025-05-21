Появилось видео уничтожения тяжелого беспилотника «Лютый» над Подмосковьем

Shot опубликовал видео уничтожения беспилотника ВСУ над подмосковным Видным

В сети появилось видео уничтожения беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над подмосковным Видным. Ролик опубликовал Shot в Telegram.

На кадрах видно появившийся в небе клуб дыма и слышно мощный взрыв. «Твою ж дивизию! Падает!» — эмоционально реагирует на происходящее оператор.

По неофициальным данным, беспилотник может принадлежать к тяжелым дронам-камикадзе типа «Лютый». Такие аппараты оснащены бензиновым двигателем мощностью около 50 лошадиных сил с толкающим винтом и могут переносить боевую часть весом в 50-75 килограммов на расстояние до 1000 километров.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении трех украинских дронов, летевших на столицу. Информацию о районах падения обломков и возможных последствиях на земле он не раскрыл, однако подчеркнул, что на местах работают специалисты экстренных служб.