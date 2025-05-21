Назван тип запущенных ВСУ на Москву тяжелых беспилотников

Mash: ВСУ пытались атаковать Москву беспилотниками типа Лютый

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Москву тяжелыми беспилотниками «Лютый». Тип запущенных на столицу дронов назвал Mash в Telegram.

По информации издания, один из дронов заметили и сбили в районе подмосковного города Видное.

Ранее об уничтожении трех украинских дронов, летевших на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин. Информацию о районах падения обломков и возможных последствиях на земле он не раскрыл, однако подчеркнул, что на местах работают специалисты экстренных служб.

Тяжелые дроны-камикадзе «Лютый», по разным данным, способны переносить боевую часть весом до 75 килограммов на расстояние до 1000 километров. Беспилотник оснащен бензиновым двигателем мощностью около 50 лошадиных сил с толкающим винтом, а его корпус изготовлен с использованием стеклопластика, металлической сетки и фанеры.

Ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении в ночь на 21 мая 127 беспилотников ВСУ над девятью регионами России. Под удар дронов попали Орловская, Брянская, Курская, Владимирская, Рязанская, Московская, Тульская, Белгородская и Калужская области. Еще 39 украинских летательных аппаратов сбиты в с 8:00 до 11:30 по московскому времени.