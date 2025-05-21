Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:37, 21 мая 2025Россия

Назван тип запущенных ВСУ на Москву тяжелых беспилотников

Mash: ВСУ пытались атаковать Москву беспилотниками типа Лютый
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Москву тяжелыми беспилотниками «Лютый». Тип запущенных на столицу дронов назвал Mash в Telegram.

По информации издания, один из дронов заметили и сбили в районе подмосковного города Видное.

Ранее об уничтожении трех украинских дронов, летевших на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин. Информацию о районах падения обломков и возможных последствиях на земле он не раскрыл, однако подчеркнул, что на местах работают специалисты экстренных служб.

Тяжелые дроны-камикадзе «Лютый», по разным данным, способны переносить боевую часть весом до 75 килограммов на расстояние до 1000 километров. Беспилотник оснащен бензиновым двигателем мощностью около 50 лошадиных сил с толкающим винтом, а его корпус изготовлен с использованием стеклопластика, металлической сетки и фанеры.

Ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении в ночь на 21 мая 127 беспилотников ВСУ над девятью регионами России. Под удар дронов попали Орловская, Брянская, Курская, Владимирская, Рязанская, Московская, Тульская, Белгородская и Калужская области. Еще 39 украинских летательных аппаратов сбиты в с 8:00 до 11:30 по московскому времени.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пять выстрелов, последний — в голову». Бывший советник Януковича убит в Испании. На Украине его обвиняли в измене родине

    Лавров назвал цель призывов к прекращению огня

    Заслуженный артист России погиб на рыбалке

    Россиянин получил удар током на рыбалке и не выжил

    Один из богатейших депутатов объяснил свой уход из Госдумы

    Российскую федеральную трассу перекрыли из-за пожара

    Десятки БПЛА попытались атаковать российский регион

    Появились кадры с места убийства экс-советника Януковича

    ФСБ задержала россиянина за призывы к совершению теракта

    Россиянка переписывалась с поклонниками и получила ножом в грудь от мужа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости