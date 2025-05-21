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12:39, 21 мая 2025Россия

Предотвращены еще десятки ударов беспилотников ВСУ по регионам России

Минобороны России отчиталось об уничтожении 39 беспилотников ВСУ над регионами
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили удары еще десятков беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским регионам. Об этом заявило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, с 8:00 до 11:30 по московскому времени дежурные военные сбили 39 украинских дронов самолетного типа. 30 из них сбили над Орловской областью, 3 — над Рязанской, 2 — над Курской, по одному — над территориями Белгородской, Брянской и Липецкой областями, а также над Республикой Крым. Информация о районах падения обломков и возможных последствиях на земле не раскрывается.

Ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении в ночь на 21 мая 127 беспилотников ВСУ над девятью регионами России. По неофициальным данным, среди прочего украинские беспилотники пытались атаковать химическое предприятие в городе Алексин Тульской области и аэродром в Ермолино Калужской области.

Кроме того, губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что повреждения получил Болховский завод полупроводниковых приборов.

ЖЗЛ
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