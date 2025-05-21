Предотвращены еще десятки ударов беспилотников ВСУ по регионам России

Минобороны России отчиталось об уничтожении 39 беспилотников ВСУ над регионами

Средства противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили удары еще десятков беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским регионам. Об этом заявило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, с 8:00 до 11:30 по московскому времени дежурные военные сбили 39 украинских дронов самолетного типа. 30 из них сбили над Орловской областью, 3 — над Рязанской, 2 — над Курской, по одному — над территориями Белгородской, Брянской и Липецкой областями, а также над Республикой Крым. Информация о районах падения обломков и возможных последствиях на земле не раскрывается.

Ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении в ночь на 21 мая 127 беспилотников ВСУ над девятью регионами России. По неофициальным данным, среди прочего украинские беспилотники пытались атаковать химическое предприятие в городе Алексин Тульской области и аэродром в Ермолино Калужской области.

Кроме того, губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что повреждения получил Болховский завод полупроводниковых приборов.