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09:43, 21 мая 2025Россия

Производивший изделия для ВПК российский завод получил повреждения при атаке ВСУ

Болховский завод полупроводниковых приборов получил повреждения при атаке ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Болховский завод полупроводниковых приборов в Орловской области получил повреждения при атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в Telegram губернатор региона Андрей Клычков.

Чиновник не уточнил масштаб полученных заводом повреждений. Как следует из опубликованной на сайте предприятия информации, завод среди прочего выпускал изделия для военно-промышленного комплекса (ВПК), такие, как тренажеры для танковой техники.

«В настоящее время на местах происшествия ведутся работы по устранению последствий атаки. Пострадавших нет», — рассказал Клычков о последствиях удара ВСУ по производящему технику для ВПК заводу.

Как ранее сообщал чиновник, за сутки по региону украинские войска выпустили 53 беспилотника.

ЖЗЛ
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