Производивший изделия для ВПК российский завод получил повреждения при атаке ВСУ

Болховский завод полупроводниковых приборов в Орловской области получил повреждения при атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в Telegram губернатор региона Андрей Клычков.
Чиновник не уточнил масштаб полученных заводом повреждений. Как следует из опубликованной на сайте предприятия информации, завод среди прочего выпускал изделия для военно-промышленного комплекса (ВПК), такие, как тренажеры для танковой техники.
«В настоящее время на местах происшествия ведутся работы по устранению последствий атаки. Пострадавших нет», — рассказал Клычков о последствиях удара ВСУ по производящему технику для ВПК заводу.
Как ранее сообщал чиновник, за сутки по региону украинские войска выпустили 53 беспилотника.