Производивший изделия для ВПК российский завод получил повреждения при атаке ВСУ

Болховский завод полупроводниковых приборов получил повреждения при атаке ВСУ

Болховский завод полупроводниковых приборов в Орловской области получил повреждения при атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в Telegram губернатор региона Андрей Клычков.

Чиновник не уточнил масштаб полученных заводом повреждений. Как следует из опубликованной на сайте предприятия информации, завод среди прочего выпускал изделия для военно-промышленного комплекса (ВПК), такие, как тренажеры для танковой техники.

«В настоящее время на местах происшествия ведутся работы по устранению последствий атаки. Пострадавших нет», — рассказал Клычков о последствиях удара ВСУ по производящему технику для ВПК заводу.

Как ранее сообщал чиновник, за сутки по региону украинские войска выпустили 53 беспилотника.