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07:52, 21 мая 2025Россия

ВСУ продолжили атаковать Орловскую область

Орловский губернатор Клычков: За утро в регионе сбиты еще 16 беспилотников
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: David W Cerny / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжили атаковать Орловскую область и выпустили по ней летательные аппараты. Об этом сообщил губернатор российского региона Андрей Клычков в Telegram-канале.

«Дополнительная информация – в течение утра уничтожены еще 16 БПЛА противника над Орловской областью», — написал Клычков, добавив, что последствия массовой атаки на регион уточняются, специалисты ведут оперативные проверки.

Ранее Клычков сообщал, что за ночь силы ПВО перехватили 37 летательных аппаратов ВСУ. Число сбитых дронов над регионом, таким образом, составило 53.

В ночь на 21 мая ВСУ пытались атаковать девять регионов России, над которыми сбили 127 беспилотников. Под удар, помимо Орловской области, попали Брянская, Курская, Владимирская, Рязанская, Московская, Тульская, Белгородская и Калужская области.

ЖЗЛ
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