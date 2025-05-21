Губернатор заявил о перехвате почти четырех десятков дронов над Орловской областью

Орловский губернатор Клычков: За ночь перехвачены 37 беспилотников ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за ночь выпустили по Орловской области почти четыре десятка беспилотников. Об этом сообщил губернатор российского региона Андрей Клычков в Telegram-канале.

«Наши силы ПВО работали до раннего утра – помимо этих 11, по уточненной информации были уничтожены еще 26 вражеских БПЛА. Итог 37 БПЛА за сутки», — написал Клычков.

Губернатор ранее сообщал, что в результате попытки атаки ВСУ на регион никто не пострадал, разрушений не зафиксировали. Оперативные службы, как он отчитывался, проводят проверки.

О взрывах в ночь на 21 мая сообщали жители города Алексин в Тульской области. Предварительно, в городе сработала система противовоздушной обороны (ПВО).