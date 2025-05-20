В российском городе прогремели взрывы

Shot: В Алексине Тульской области прогремели взрывы

В городе Алексин в Тульской области прогремели взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, система противовоздушной обороны (ПВО) сбивает беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробности пока неизвестны.

Ранее Минобороны России сообщило, что вечером во вторник, 20 мая, украинские дроны попытались атаковать три региона России. По информации ведомства, 11 беспилотников перехватили над Орловской областью, три дрона сбили над Брянской областью, еще один — над Белгородской.

До этого взрывы раздались над Севастополем и Ялтой. Местные жители сообщили, что видели яркие вспышки и слышали сильный грохот в небе, от которого сработали сигнализации у автомобилей.