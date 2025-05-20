Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:38, 20 мая 2025Россия

В российском городе прогремели взрывы

Shot: В Алексине Тульской области прогремели взрывы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВзрыв в Севастополе

Фото: Jason Lee / Reuters

В городе Алексин в Тульской области прогремели взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, система противовоздушной обороны (ПВО) сбивает беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробности пока неизвестны.

Ранее Минобороны России сообщило, что вечером во вторник, 20 мая, украинские дроны попытались атаковать три региона России. По информации ведомства, 11 беспилотников перехватили над Орловской областью, три дрона сбили над Брянской областью, еще один — над Белгородской.

До этого взрывы раздались над Севастополем и Ялтой. Местные жители сообщили, что видели яркие вспышки и слышали сильный грохот в небе, от которого сработали сигнализации у автомобилей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об уходе из Госдумы одного из богатейших российских депутатов

    В России оценили «робкие попытки мангалостроения» Индии

    Самый большой аэропорт России ответил на слухи о массовых увольнениях

    В российском общежитии рухнули стена и потолок

    Россиянка поговорила с мошенниками и лишилась квартиры

    Стало известно о введении плана «Ковер» в нескольких российских аэропортах

    Губерниев пристыдил посетовавшую на зарплату Большунова в 140 тысяч рублей Вяльбе

    Трамп резко ответил на призыв Зеленского об ужесточении санкций против России

    В российском городе прогремели взрывы

    Стало известно о провале тактики Зеленского в отношении Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости