Shot: Над Севастополем и Ялтой прогремели взрывы, сработала система ПВО

Взрывы прогремели над Севастополем и Ялтой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Сработала система противовоздушной обороны (ПВО). По словам очевидцев, около 5 часов утра над Ялтой было слышно не менее пяти взрывов. Местные жители сообщили, что видели яркие вспышки и слышали сильный грохот в небе, от которого сработали сигнализации у автомобилей. Взрывы также были слышны в Гурзуфе, Алупке и Алуште.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили дрон-камикадзе неизвестной модели на курском направлении.

До этого сообщалось, что ВСУ ударили по курской больнице перед началом переговоров в Стамбуле. Никто не пострадал.