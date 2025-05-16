Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:24, 16 мая 2025Россия

Над Севастополем и Ялтой прогремели взрывы

Shot: Над Севастополем и Ялтой прогремели взрывы, сработала система ПВО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Взрывы прогремели над Севастополем и Ялтой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Сработала система противовоздушной обороны (ПВО). По словам очевидцев, около 5 часов утра над Ялтой было слышно не менее пяти взрывов. Местные жители сообщили, что видели яркие вспышки и слышали сильный грохот в небе, от которого сработали сигнализации у автомобилей. Взрывы также были слышны в Гурзуфе, Алупке и Алуште.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили дрон-камикадзе неизвестной модели на курском направлении.

До этого сообщалось, что ВСУ ударили по курской больнице перед началом переговоров в Стамбуле. Никто не пострадал.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украину заподозрили в желании сорвать переговоры в Стамбуле. Киев может использовать Мединского в качестве повода

    Командующего боями под Курском назвали возможным руководителем группировки войск «Центр»

    Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с начала мая

    Над Севастополем и Ялтой прогремели взрывы

    Сбившему девушку участнику нелегальных гонок в Ангарске избрали меру пресечения

    Попавший в больницу блогер показал видео падения и пожаловался на сильную боль

    В российском городе грузовик разрушил мост

    Мощный пожар после звуков взрывов под Москвой сняли на видео

    Американский профессор раскритиковал Украину в преддверии переговоров

    Парам посоветовали обязательно разговаривать друг с другом после секса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости