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11:23, 15 мая 2025Россия

ВСУ ударили по курской больнице перед началом переговоров в Стамбуле

Mash: ВСУ ударили из РСЗО HIMARS по больнице в Теткино Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили из РСЗО HIMARS по больнице в Теткино Курской области перед началом российско-украинских переговоров в Стамбуле. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Пострадавших при атаке нет, однако здание, в котором располагалось медицинское учреждение, полностью разрушено.

Помимо того, противник ударил по мосту через реку Снагость в селе Коренево. По данным авторов канала, объект планируют оперативно восстановить.

В ночь на четверг, 15 мая, над российскими регионами уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата. Днем ранее системы противовоздушной обороны за ночь сбили над регионами 12 украинских дронов.

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