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07:18, 14 мая 2025Россия

Минобороны заявило о новых воздушных атаках ВСУ на Россию

Минобороны: Силы ПВО сбили 12 дронов над Черным морем и Белгородской областью
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Unsplash

В ночь на среду, 14 мая, Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова пытались атаковать Россию. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

По информации ведомства, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 12 украинских летательных аппаратов над Россией. Девять из них перехватили над Черным морем, еще три — над Белгородской областью.

Днем ранее, 13 мая, сообщалось о перехвате двух дронов над Белгородской областью, еще одного — над Крымом. Впоследствии Минобороны отчиталось об отражении попыток атак на Белгородскую и Курскую области.

5 мая сообщалось о попытках атак ВСУ на Черноморский флот. Тогда противник предпринял серию масштабных ударов беспилотников и ракет по объектам от Керчи до Новороссийска.

ЖЗЛ
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