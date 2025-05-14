Минобороны заявило о новых воздушных атаках ВСУ на Россию

Минобороны: Силы ПВО сбили 12 дронов над Черным морем и Белгородской областью

В ночь на среду, 14 мая, Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова пытались атаковать Россию. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

По информации ведомства, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 12 украинских летательных аппаратов над Россией. Девять из них перехватили над Черным морем, еще три — над Белгородской областью.

Днем ранее, 13 мая, сообщалось о перехвате двух дронов над Белгородской областью, еще одного — над Крымом. Впоследствии Минобороны отчиталось об отражении попыток атак на Белгородскую и Курскую области.

5 мая сообщалось о попытках атак ВСУ на Черноморский флот. Тогда противник предпринял серию масштабных ударов беспилотников и ракет по объектам от Керчи до Новороссийска.