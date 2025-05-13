Украина пыталась ударить еще по двум регионам России

Минобороны: Силы ПВО сбили три беспилотника над Белгородской и Курской областями

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжили атаковать Россию и пытались ударить еще по двум регионам. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным ведомства, попытка атаки ВСУ была предпринята в период с 11:00 до 12:15 по московскому времени. Тогда средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотника.

Украина выпустила два беспилотных летательных аппарата по Белгородской области, еще один — по Курской области. Других данных о ситуации в ведомстве не привели.

Во вторник, 13 мая, ВСУ уже пытались атаковать территорию России. Тогда с 08:20 до 11:20 по московскому времени дежурные военные сбили три украинских дрона самолетного типа. Два из них перехватили над Белгородской областью, еще один — над Крымом.