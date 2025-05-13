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13:40, 13 мая 2025Россия

Украина пыталась ударить еще по двум регионам России

Минобороны: Силы ПВО сбили три беспилотника над Белгородской и Курской областями
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжили атаковать Россию и пытались ударить еще по двум регионам. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным ведомства, попытка атаки ВСУ была предпринята в период с 11:00 до 12:15 по московскому времени. Тогда средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотника.

Украина выпустила два беспилотных летательных аппарата по Белгородской области, еще один — по Курской области. Других данных о ситуации в ведомстве не привели.

Во вторник, 13 мая, ВСУ уже пытались атаковать территорию России. Тогда с 08:20 до 11:20 по московскому времени дежурные военные сбили три украинских дрона самолетного типа. Два из них перехватили над Белгородской областью, еще один — над Крымом.

ЖЗЛ
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