Предотвращены удары ВСУ по двум российским регионам

Минобороны России: Три БПЛА ВСУ уничтожены над Крымом и Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили удары беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским регионам. Об этом заявило Минобороны России в Telegram.

Ведомство уточнило, что с 8:20 до 11:20 утра по московскому времени дежурные военные сбили три украинских дрона самолетного типа. Два из них уничтожили в Белгородской области, еще один — в Крыму. Информация о районах падения обломков и возможных последствиях на земле не раскрывается.

Ранее о предотвращенной атаке ВСУ также сообщал губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, средства ПВО уничтожили беспилотник в ночь на 13 мая. Пострадавших и разрушений нет.

До этого в Белгородской области в результате атаки беспилотника ВСУ пострадал житель села Богун-Городок. Мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу с баротравмой и множественными осколочными ранениями спины.