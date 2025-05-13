Предотвращена воздушная атака ВСУ на российский регион

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России предотвратили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Брянскую область. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в Telegram.
По его словам, в ночь на 13 мая дежурные военные обнаружили и уничтожили украинский беспилотник самолетного типа. Район уничтожения дрона не уточняется. «Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на местах», — написал Богомаз.
Ранее в Белгородской области в результате атаки беспилотника ВСУ пострадал житель села Богун-Городок. Мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу с баротравмой и множественными осколочными ранениями спины.
До этого из-за ударов дронов-камикадзе травмы получили двое жителей Брянской области. В результате атаки по гражданскому автомобилю был ранен мужчина из села Демьянки. Кроме того, беспилотник ударил по машине сотрудника Понуровской сельской администрации.