Предотвращена воздушная атака ВСУ на российский регион

Брянский губернатор Богомаз сообщил об уничтожении беспилотника ВСУ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России предотвратили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Брянскую область. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в Telegram.

По его словам, в ночь на 13 мая дежурные военные обнаружили и уничтожили украинский беспилотник самолетного типа. Район уничтожения дрона не уточняется. «Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на местах», — написал Богомаз.

Ранее в Белгородской области в результате атаки беспилотника ВСУ пострадал житель села Богун-Городок. Мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу с баротравмой и множественными осколочными ранениями спины.

До этого из-за ударов дронов-камикадзе травмы получили двое жителей Брянской области. В результате атаки по гражданскому автомобилю был ранен мужчина из села Демьянки. Кроме того, беспилотник ударил по машине сотрудника Понуровской сельской администрации.

