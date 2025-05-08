Двое жителей приграничья Брянской области пострадали от атак ВСУ

Двое жителей приграничья пострадали из-за атаки ВСУ в Брянской области

В приграничных районах Брянской области из-за ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали двое жителей. Об этом сообщил глава российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Демьянки Стародубского муниципального округа. В результате целенаправленного удара по гражданскому автомобилю, к сожалению, ранен мирный житель», — сказано в публикации.

После атаки украинских дронов к жителям выехал сотрудник Понуровской сельской администрации. Во время поездки его автомобиль был атакован дроном ВСУ. «В результате нанесенного удара мужчина получил минно-взрывные травмы», — написал Богомаз, сообщая о втором пострадавшем. Мужчину доставили в больницу.

Богомаз призвал жителей региона к осторожности и бдительности.

Ранее сообщалось, что гражданский автомобиль подорвался на мине на трассе в селе Марково Глушковского района Курской области. В результате происшествия погиб водитель.

