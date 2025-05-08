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18:22, 8 мая 2025Россия

Гражданский автомобиль подорвался на мине на трассе в Курской области

Гражданский автомобиль подорвался на мине в селе Марково под Курском
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

Гражданский автомобиль подорвался на мине на трассе в селе Марково Глушковского района Курской области, водитель погиб. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Сегодня гражданский автомобиль подорвался на мине на трассе в селе Марково Глушковского района. К глубокой скорби, водитель погиб. Самые искренние соболезнования родным и близким», — сказано в публикации.

В связи с этим Хинштейн призвал жителей не возвращаться в приграничные регионы до тех пор, пока там не станет полностью безопасно. «Берегите себя!», — заключил он.

6 мая Хинштейн сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по электроподстанции в Рыльске Курской области. Он уточнил, что в результате атаки двое подростков получили осколочные ранения.

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