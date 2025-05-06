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00:23, 6 мая 2025Россия

Хинштейн рассказал о последствиях удара ВСУ по Рыльску

Хинштейн: ВСУ атаковали электроподстанцию в Рыльске
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по электроподстанции в Рыльске Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в результате атаки двое подростков получили осколочные ранения. Пострадавшим будет оказана необходимая медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает.

Кроме того, вследствие атаки были повреждены два трансформатора, что привело к полному отключению электричества. «Аварийные бригады выедут на место, как только позволит оперативная обстановка», — сообщил Хинштейн.

Ранее сообщалось, что Рыльск подвергся ракетному удару. По данным Mash, в домах, расположенных рядом с атакованной электроподстанцией, выбило окна.

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