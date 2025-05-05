Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:47, 5 мая 2025Россия

В результате удара ВСУ по российскому городу пострадали дети

Mash: В результате ракетного удара ВСУ по Рыльску пострадали двое детей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Рыльску, в результате случившегося пострадали двое детей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его информации, пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Отмечается, что украинские ракеты атаковали подстанцию, вследствие чего город оказался обесточен. Кроме того, в домах, находящихся вблизи подстанции, выбило окна.

Перед этим ВСУ атаковали Рыльск в ночь на среду, 30 апреля. На кадрах, снятых очевидцами, видна световая вспышка, за которой последовал мощный взрыв. При ударе по городу пострадали четыре человека.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина эвакуирует мирных жителей у курской границы и готовится к тяжелым боям. Что станет целью нового наступления ВСУ?

    В Ульяновске спасли просидевшего четыре дня на дереве кота

    Овечкин сделал подарок Лукашенко

    Дачникам назвали способы добиться большого урожая

    Одна европейская страна начала готовиться к войне с Россией

    В результате удара ВСУ по российскому городу пострадали дети

    В Москве загорелся караоке-клуб

    В российском городе коммунальщики извлекли из трубы 200-киллограммовый засор

    Россияне смели с полок любимый кефир Путина

    Известный актер рассказал о покупках на первый гонорар

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости