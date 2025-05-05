В результате удара ВСУ по российскому городу пострадали дети

Mash: В результате ракетного удара ВСУ по Рыльску пострадали двое детей

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Рыльску, в результате случившегося пострадали двое детей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его информации, пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Отмечается, что украинские ракеты атаковали подстанцию, вследствие чего город оказался обесточен. Кроме того, в домах, находящихся вблизи подстанции, выбило окна.

Перед этим ВСУ атаковали Рыльск в ночь на среду, 30 апреля. На кадрах, снятых очевидцами, видна световая вспышка, за которой последовал мощный взрыв. При ударе по городу пострадали четыре человека.