Хинштейн раскрыл последствия удара ВСУ по Курской области

Хинштейн раскрыл последствия удара беспилотников ВСУ по Рыльску

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн раскрыл последствия удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Рыльску Курской области. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«В результате ударов беспилотников по пригороду Рыльска повреждения получили 3 двухэтажных многоквартирных дома, 1 частный дом и здание детского сада. К сожалению, есть пострадавшие», — написал он.

По его словам, в результате атаки трое человек получили ушибы и резаные раны. В одном из домов загорелась кровля, однако огонь был оперативно потушен пожарными. Хинштейн пообещал оказать пострадавшим от удара ВСУ всю необходимую помощь.

Ранее ВСУ атаковали Рыльск с помощью беспилотников. На кадрах, снятых очевидцами, видна световая вспышка, за которой следует мощный взрыв.