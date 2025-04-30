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00:45, 30 апреля 2025Россия

Хинштейн раскрыл последствия удара ВСУ по Курской области

Хинштейн раскрыл последствия удара беспилотников ВСУ по Рыльску
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Оперштаб Курской области / Global Look Press

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн раскрыл последствия удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Рыльску Курской области. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«В результате ударов беспилотников по пригороду Рыльска повреждения получили 3 двухэтажных многоквартирных дома, 1 частный дом и здание детского сада. К сожалению, есть пострадавшие», — написал он.

По его словам, в результате атаки трое человек получили ушибы и резаные раны. В одном из домов загорелась кровля, однако огонь был оперативно потушен пожарными. Хинштейн пообещал оказать пострадавшим от удара ВСУ всю необходимую помощь.

Ранее ВСУ атаковали Рыльск с помощью беспилотников. На кадрах, снятых очевидцами, видна световая вспышка, за которой следует мощный взрыв.

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