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00:17, 30 апреля 2025Россия

В российском городе прогремел мощный взрыв

Shot: ВСУ атаковали Рыльск беспилотниками, в городе прогремел мощный взрыв
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jason Lee / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Рыльск в Курской области с помощью беспилотников. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

На кадрах, снятых очевидцами, видна световая вспышка, за которой следует мощный взрыв. Информация о повреждениях и пострадавших отсутствует.

Ранее украинские беспилотники атаковали Белгородскую область. Под удар попали семь населенных пунктов. По данным властей, повреждения получили частные дома и автомобили.

До этого в Рязани прогремело минимум пять взрывов в районе местного нефтеперерабатывающего завода.

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