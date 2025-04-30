В российском городе прогремел мощный взрыв

Shot: ВСУ атаковали Рыльск беспилотниками, в городе прогремел мощный взрыв

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Рыльск в Курской области с помощью беспилотников. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

На кадрах, снятых очевидцами, видна световая вспышка, за которой следует мощный взрыв. Информация о повреждениях и пострадавших отсутствует.

Ранее украинские беспилотники атаковали Белгородскую область. Под удар попали семь населенных пунктов. По данным властей, повреждения получили частные дома и автомобили.

До этого в Рязани прогремело минимум пять взрывов в районе местного нефтеперерабатывающего завода.