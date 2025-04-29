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22:47, 29 апреля 2025Россия

Беспилотники ВСУ атаковали российский регион

Гладков сообщил об атаке беспилотников ВСУ на Белгородскую область
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область с помощью беспилотников. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что под удар попали семь населенных пунктов. Предварительно, никто не пострадал, но были зафиксированы повреждения.

В частности, в поселке Борисовка вследствие детонации FPV-дрона были выбиты окна в частном доме, а в селе Грузское было повреждено остекление и входная группа социального объекта.

Кроме того, в селе Новая Таволжанка осколками посечены три легковых автомобиля и повреждена кровля надворной постройки. Атаке также подверглось село Никольское, где в результате детонации дрона загорелась сухая трава. В хуторе Климовое с беспилотника сбросили взрывное устройство, из-за чего в частном домовладении выбило окна.

Ранее Гладков сообщил об атаке беспилотника ВСУ на движущийся по участку трассы Грайворон — Илек-Пеньковка автомобиль, в котором находились пятеро мужчин. Двоих из них спасти не удалось.

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