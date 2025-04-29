Губернатор сообщил о погибших и раненых при ударе дрона ВСУ по машине на российской трассе

Гладков сообщил о двух погибших при ударе БПЛА по машине в Белгородской области

В Белгородской области удар беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданскому автомобилю привел к жертвам среди мирного населения. О погибших сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, дрон целенаправленно атаковал ехавшую по участку трассы Грайворон — Илек-Пеньковка машину, в которой находились пятеро мужчин. Двоих из них спасти не удалось. Троих пострадавших с закрытыми черепно-мозговыми травмами и осколочными ранениями бригады скорой помощи перевозят в городскую больницу №2 в Белгороде. «По словам медиков, у пострадавших состояние средней степени тяжести. Вся необходимая помощь оказывается», — заверил Гладков.

Он также принес соболезнования родным и близким не выживших россиян.

Ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении в ночь на 28 апреля 40 беспилотников ВСУ, 11 их которых сбили в Рязанской области. Еще восемь дронов средства противовоздушной обороны поразили в Нижегородской области, семь — в Орловской, два в Белгородской, по одному — в Калужской и Брянской, по четыре — в Крыму и над акваторией Черного моря, два — над Московским регионом.